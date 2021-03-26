В Україні від коронавірусу помирає кожен 10 пацієнт старший за 70 років
Від загальної кількості смертей, спричинених коронавірусом, майже половина припадає на людей старше 70 років. І найгірше те, що смертність зростає.
Джерело:Центр громадського здоров'я
У віковій групі від 70 років внаслідок коронавірусу помирає кожен 10 пацієнт з COVID-19. Тож вакцинація для таких людей є життєвою необхідністю.
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При тому, що на осіб старше 70 років припадає лише десята частина усіх підтверджених випадків, летальність у цій групі складає 10%,
– йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.
Причини смерті людей віком від 70 років в Україні
Найчастіше люди від 70 років в Україні помирають від хвороб серця та внаслідок онкології.
Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2019 році померло 351 752 людини старше 70 років. Більшість з них померли від неінфекційних хвороб.
Основними причинами смерті у людей віком від 70 років є:
- Ішемічна хвороба серця (наприклад, інфаркти, стенокардія, раптова зупинка серця) – 61,2% від усіх смертей.
- Цереброваскулярні хвороби (інсульти та інші) – 17%.
- Злоякісні новоутворення (онкозахворювання) – 9,3%.
- Інші хвороби системи кровообігу (наприклад, варикози, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, тромбози) – 5,1%.
- У 2020 році до вказаних причин додався COVID-19.
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