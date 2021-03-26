В Україні від коронавірусу помирає кожен 10 пацієнт старший за 70 років

Від загальної кількості смертей, спричинених коронавірусом, майже половина припадає на людей старше 70 років. І найгірше те, що смертність зростає.

У віковій групі від 70 років внаслідок коронавірусу помирає кожен 10 пацієнт з COVID-19. Тож вакцинація для таких людей є життєвою необхідністю.

До теми Прояви COVID-19 у дітей стають агресивнішими: розповідь лікаря з Буковини

При тому, що на осіб старше 70 років припадає лише десята частина усіх підтверджених випадків, летальність у цій групі складає 10%,

– йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

Причини смерті людей віком від 70 років в Україні

Найчастіше люди від 70 років в Україні помирають від хвороб серця та внаслідок онкології.

Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2019 році померло 351 752 людини старше 70 років. Більшість з них померли від неінфекційних хвороб.

Основними причинами смерті у людей віком від 70 років є: