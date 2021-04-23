В Україні від коронавірусу вакцинувались менше людей, ніж у Зімбабве чи Намібії

Усі вакцини, які використовуються в Україні, двовалентні. Тобто після першої дози через певний проміжок часу необхідно вводити другу.

Вакцинація в Україні розпочалась ще 24 лютого. До 13 квітня в країні використовували лише препарат Covishield (AstraZeneca). Станом на 23 квітня другу дозу вакцини ввели лише 5 людям. При цьому 2 з них отримали першу ін'єкцію за кордоном.

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Це дуже мало у порівнянні з іншими країнами. Навіть з тими, які вважаються країнами третього світу.

Нині лідером по вакцинації є Ізраїль, який імунізував вже 57,8% дорослого населення (5 мільйонів людей).

Тим часом у США вакцинувались 26,2% населення (87,59 мільйонів), а у Великій Британії станом на 21 квітня імунізували 16,5% мешканців країни.

Натомість у сусідній Польщі – 2,42 мільйона вакцинованих, а в Угорщині – 1,4 мільйона.

Україна відстає від країн третього світу

Тим часом в Україні, яка офіційно вважається країною другого світу, зробили менше щеплень, ніж у країнах третього світу.

В Азербайджані 2 дози вакцини отримали 458,2 тисяч громадян,

У Молдові (станом на 20 квітня) – 10,8 тисяч,

Навіть у південноафриканському Зімбабве другу дозу вакцини отримали понад 37 тисяч громадян,

А у Намібії – 128 вакцинованих,

Тим часом у Гондурасі – 2 639,

В Албанії – 655.

Загалом Україну не обігнали лише ті країни, які ще не почали вводити громадянам другу дозу вакцини й вакцинували менше ніж 200 тисяч населення (тобто пізніше розпочали вакцинацію).

Зауважимо, що за минулу добу, 22 квітня, проти коронавірусу вакцинували 16 169 мешканців України. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 508 046 громадян. 508 044 з них отримали лише 1 дозу.



В Україні повністю вакцинувались менше людей, ніж у країнах третього світу / Скриншот з Our World In Data