Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію. У ній планують розробляти вакцини та ліки.

Під час селекторної наради Зеленський розповів, що на цю мету у 2021 році у бюджеті заклали 100 мільйонів гривень. Міністерство охорони здоров'я шукає шляхи для вирішення цього завдання.

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Президент зауважив, що така лабораторія знадобиться не лише в часи пандемії.

Володимир Зеленський “Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. України потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього”.

Під час цієї ж наради у МОЗ заявили, що до кінця 2021 року планують провакцинувати від коронавірусу до 70% дорослого населення.

Згідно з підрахунками, щоб провакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року, необхідно з травня щомісячно проводити 6 мільйонів щеплень. В середньому це понад 250 тисяч щеплень на день.

Темпи вакцинації в Україні: