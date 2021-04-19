В Україні виділили гроші на створення сучасної лабораторії для розробки вакцин
Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію. У ній планують розробляти вакцини та ліки.
Джерело:Офіс Президента
Під час селекторної наради Зеленський розповів, що на цю мету у 2021 році у бюджеті заклали 100 мільйонів гривень. Міністерство охорони здоров'я шукає шляхи для вирішення цього завдання.
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Президент зауважив, що така лабораторія знадобиться не лише в часи пандемії.
Володимир Зеленський
“Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. України потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього”.
Під час цієї ж наради у МОЗ заявили, що до кінця 2021 року планують провакцинувати від коронавірусу до 70% дорослого населення.
Згідно з підрахунками, щоб провакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року, необхідно з травня щомісячно проводити 6 мільйонів щеплень. В середньому це понад 250 тисяч щеплень на день.
Темпи вакцинації в Україні:
- На скільки це реально поки що незрозуміло. Адже швидкість вакцинації в Україні зараз дуже низька. Хоч в МОЗ запевняють, що можливості української медичної системи дозволяють імунізувати таку кількість людей.
- За минулу добу, 18 квітня, від коронавірусу вакцинували 1 453 українців. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 450 647 громадян. З них 450 645 отримали першу дозу препарату, а закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей (з них двоє отримали першу дозу за кордоном). Станом на 18 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.
- Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що для закупівлі необхідної кількості доз COVID-вакцин не вистачає 6,5 мільярда гривень. Цю проблему вирішено – кошти виділили з державного бюджету.
- Все, що залишилось, домовитись про постачання необхідної кількості вакцин. Загалом Україна потребує ще майже 48 мільйонів доз. Це з урахуванням тих 8 мільйонів, які країна повинна отримати безкоштовно в рамках механізму COVAX (117 тисяч з них ми вже отримали – це була перша партія вакцин Pfizer).
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