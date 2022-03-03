В Україні відкрили безкоштовну цілодобову психологічну підтримку

Інститут когнітивного моделювання, Міністерство охорони здоров’я та Офіс Президента України об’єднують зусилля та стають на варту психологічного здоров’я українців.

Проєкт безкоштовної психологічної допомоги "Розкажи мені" у цей тривожний час починає працювати нон-стоп, повідомляє 24 канал. Наразі спеціалісти платформи готові захищати фронт психічного здоров’я громадян в умовах війни.

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Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, маєте ознаки депресії — відвідайте платформу "Розкажи мені", залиште заявку та очікуйте, коли наш спеціаліст якнайшвидше зв’яжеться з вами.

Як отримати психологічну допомогу

Щоб отримати допомогу, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті tellme.com.ua Далі за вашим запитом модератори платформи підберуть спеціаліста і він якнайшвидше зв'яжеться з вами. Консультації проводяться безкоштовно у режимі онлайн.

Бот для психологічної підтримки

Також, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного університету ім. Богомольця й фахівцями проєкту "Друг" розробили Бот першої психологічної допомоги.

Це дієвий інструмент, створений на основі сучасних протоколів і наукових досліджень. Є зручним помічником, який завжди під рукою. Допоможе у перші години після травматичної події. Також тут зібрані рекомендації як не нашкодити своєму психологічному здоров'ю.