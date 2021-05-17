Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у неділю, 16 травня. Також він прозвітував про інші підсумки роботи уряду за минулий тиждень.
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Головне зі звіту Шмигаля за тиждень 10 – 16 травня
Вакцинація
- 473 тисячі доз Pfizer в межах COVAX Україна очікує до кінця травня. Їх отримають працівники сфери освіти.
- Уряд готує старт вакцинації людей, які записалися в чергу в додатку Дія. Для цього МОЗ відкриє відповідні вакцинальні центри (спершу – у великих містах).
Регіони
- Урядова команда відвідала Чернігівську область, де провела виїзне засідання.
- В регіоні "у власність громад передані майнові комплекси для облаштування амбулаторій", щоб "підвищити якість надання медичних послуг".
Економіка
- Під час візиту в Київ міністра економіки Франції Бруно Ле Мера підписано 4 рамкові угоди на суму понад 1,3 мільярда євро.
- Франція допоможе оновити електротяги, автодрабини для рятувальної техніки, покращити якість води в Луганській області та Києві.
Законодавство
- Також того тижня уряд затвердив створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.
- Уряд схвалив законопроєкт, який має виправити Податковий кодекс – щоб великому бізнесу не вдавалося не сплачувати податки в Україні.
Ще з цікавого
- В Україні відкрито Кіберцентр UA30 – для розвитку цифровізації країни та протидії кібератакам з боку Росії.
- Також Шмигаль заявив, що наступний тиждень буде тижнем "Відкритого Уряду" в рамках глобальної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд".
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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