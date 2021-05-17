В Україні відкриють центри вакцинації для тих, хто записався у Дії, – Шмигаль

Центри вакцинації громадян, які записалися на щеплення проти коронавірусу у додатку Дія, невдовзі почнуть відкривати в Україні. Наразі мовиться про міста-мільйонники.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у неділю, 16 травня. Також він прозвітував про інші підсумки роботи уряду за минулий тиждень.

Зверніть увагу У Львові та Києві відкривають центри вакцинації: хто зможе отримати щеплення

Головне зі звіту Шмигаля за тиждень 10 – 16 травня

Вакцинація

473 тисячі доз Pfizer в межах COVAX Україна очікує до кінця травня. Їх отримають працівники сфери освіти.

Уряд готує старт вакцинації людей, які записалися в чергу в додатку Дія. Для цього МОЗ відкриє відповідні вакцинальні центри (спершу – у великих містах).

Регіони

Урядова команда відвідала Чернігівську область, де провела виїзне засідання.

В регіоні "у власність громад передані майнові комплекси для облаштування амбулаторій", щоб "підвищити якість надання медичних послуг".

Економіка

Під час візиту в Київ міністра економіки Франції Бруно Ле Мера підписано 4 рамкові угоди на суму понад 1,3 мільярда євро.

Франція допоможе оновити електротяги, автодрабини для рятувальної техніки, покращити якість води в Луганській області та Києві.

Законодавство

Також того тижня уряд затвердив створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

Уряд схвалив законопроєкт, який має виправити Податковий кодекс – щоб великому бізнесу не вдавалося не сплачувати податки в Україні.

Ще з цікавого

В Україні відкрито Кіберцентр UA30 – для розвитку цифровізації країни та протидії кібератакам з боку Росії.

Також Шмигаль заявив, що наступний тиждень буде тижнем "Відкритого Уряду" в рамках глобальної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд".



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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