В Україні стабілізувалась ситуація з COVID-19

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, це стало можливим завдяки стабілізації епідемічної ситуації в країні.

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Найближчим часом у МОЗ визначать перелік лікарень, які працюють з ковідними хворими, а решта медзаклади повернуться до звичного режиму роботи.

Віктор Ляшко – глава МОЗ “Ми два тижні дискутували з керівниками закладів охорони здоров'я, з департаментами охорони здоров'я, і визначили перелік лікарень, в які госпіталізуються на цьому етапі в першій хвилі хворі з коронавірусною хворобою, а всі решта лікарень повинні відновити надання планової допомоги іншим хворим”.

В Україні двічі забороняли планові госпіталізації – під час осіннього та весняного спалаху коронавірусу.

Міністр додав, що під час спалахів понад 50% від усього ліжкового фонду, який є в розпорядженні закладів охорони здоров'я, віддали під хворих на COVID-19.

Зверніть увагу! З лютого в країні були заборонені планові госпіталізації, крім надання допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги в стаціонарних умовах і закладах національного рівня і проведення інших невідкладних і термінових госпіталізацій.

Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні

За минулу добу на коронавірус захворіли 2 266 людей. Госпіталізації потребували 963 людини.

Від ускладнень коронавірусу померли 95 пацієнтів. Водночас видужали – 8 291 людина.

Станом на 4 червня відомо, що інфікувались коронавірусом 2 211 683 мешканці країни, з них видужали 2 080 382 людини. Жертвами хвороби стали 51 054 хворих.

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