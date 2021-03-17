Уряд підтримав спільну ініціативу МВС та МОЗ щодо створення Єдиного аеромедичного простору. Це передбачає запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційного транспортування.

Проєкт започаткували в результаті співпраці з Францією та компанією Airbus. Як зауважив глава МВС Арсен Аваков, мовиться про новий рівень надання екстреної медичної допомоги, адже людину зможуть доставити до медзакладу з найвіддаленішого куточка країни.

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Гелікоптери спочатку базуватимуться у Києві та Львові

Використання авіації надзвичайно важливе і для трансплантології. Мовиться про доставку реципієнта або органу до місця операції.

На першому етапі залучать нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у Львові та Києві.

Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні – це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ,

– розповів Арсен Аваков.

Далі, сподіваються у Міністерстві внутрішніх справ, система аеромедичної евакуації охопить всю Україну. Аваков наголосив, що таким чином відновлюють санавіацію, яка в Україні існувала лише теоретично.

Цікаво! Як розповіли у відомстві, період реагування на виліт гелікоптера становитиме від 5 до 30 хвилин, в залежності від обставин.

Дивіться відео, як діятиме аеромедична евакуація:

Швидкість реагування – від 5 до 30 хвилин / Фото МВС України