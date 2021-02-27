В Україні викидають "надлишки" вакцини від коронавірусу: пояснення медика
Частину доз вакцини від коронавірусної інфекції доводиться утилізувати, тому медики викидають "надлишки" препарату.
Джерело:Сегодня
Інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко уточнила, що вакцину доводиться утилізувати через короткий термін зберігання.
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Вчора, наприклад, у нас утилізувати 6 доз вакцини. Флакон після відкриття можна зберігати не більш як 6 годин. В одному флаконі – 10 доз, а вчора щепили 54 людини та залишки утилізували,
– пояснила Кобевко.
Медик додала, що ці залишки можна було б використовувати, прищеплюючи чиновників, щоб підвищити довіру людей до препарату і вакцинації в цілому.
"Чиновники не хочуть бути прикладом для медиків, не хочуть брати відповідальність за якість вакцини ... На ці шість доз можна було б вакцинуватися чиновникам, і вони б цим довели, що боятися нема чого. Цього не сталося, і вакцину просто викинули", – розповіла інфекціоністка.
Скільки українців вакцинувалися станом на 27 лютого
Додамо, що з початку кампанії масової вакцинації в Україні вакцинували 3 051 людину, а за 26 лютого – 1 713 осіб.
"В даний час щеплення проводилися 33 мобільними бригадами по імунізації. За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", – зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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