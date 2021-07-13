Мова йде про третій етап клінічних випробувань препарату. У дослідженнях візьмуть десятки тисяч добровольців.

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NRx Pharmaceuticals відправить вакцину, відому як Brilife, на третій етап клінічних випробувань, які будуть проводитися на десятках тисяч добровольців в Грузії, Україні та Ізраїлі,

– йдеться в заяві Міністерства оборони.

Потім фармацевтична компанія контролюватиме комерціалізацію препарату.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц назвав таке рішення "чудовою новиною". Він наголосив на тому, що завдяки такій співпраці країні вдасться завершити розробку вакцини та виробляти її самостійно.

Оскільки вакцини проти COVID-19 першого покоління все частіше ставляться під загрозу швидкій мутації коронавірусу, ми прагнемо розробити вакцину, яка може швидко розповсюдитися з низькою вартістю для задоволення потреб як розвиненого світу, так і країн, що розвиваються,

– заявив Бені Ганц.

Що відомо про ізраїльську вакцину проти коронавірусу