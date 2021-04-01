В Україні вироблятимуть ліки з недоведеною ефективністю проти коронавірусу: 1200 за упаковку

В Україні вироблятимуть препарат "Фавіпіравір", його ціна на ринку буде близько 1200 грн за упаковку. Втім, ефективність цього препарату проти COVID-19 – недоведена.

Препарат застосовують в Україні

Відомо, що"Фавіпіравір" є в українському протоколі лікування коронавірусу, до того ж і МІністерство охорони здоров'я днями зареєструвало цей препарат.

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Ігор Погромський – генеральний директор фірми "Мікрохім", яка розробила ліки, розповів, що ціна препарату буде близько 1200 гривень за упаковку.

За його словами, значною мірою на вартість препарату впливає вартість активного фармацевтичного інгредієнта – молекули Фавіпіравіра, відповідно – вартість сировини впливає на вартість препарату.

Фавіпіравір – що це за препарат? "Фавіпіравір" – це генерик японського лікарського засобу "Авіган". Це противірусний препарат. Спершу його розробили для боротьби з грипом. "Фавіпіравір" блокує здатність вірусу копіювати свій генетичний матеріал.

Що відомо про ефективність препарату

Є дослідження, які вказують на незначну ефективність препарату, зокрема, що препарат може видалити коронавірус з дихальних шляхів.

Низка країн, зокрема, Японія, Кенія, Росія, Саудівська Аравія і Таїланд, схвалили "Фавіпіравір" для лікування COVID-19.

Потрібні ґрунтовніші дослідження

Але останній огляд випробувань цього засобу показав, що

У "Фавіпіравіру" немає жодних якісних рандомізованих клінічних досліджень, особливо, які були проведені в Європі або в США, які б казали, що препарат дійсно працює і знижує летальність або хоча б тривалість госпіталізації,

– зазначив для УП Життя лікар-інфекціоніст Євгеній Щербина.

Гендиректор "Мікрохіму" Погромський наголосив, що препарат слід застосовувати виключно за призначенням лікаря, адже препарат "має побічні ефекти".

"Звичайно, ці ефекти не можна порівнювати зі смертю або... з інвалідністю, але потрібно дуже акуратно його використовувати. І, я сподіваюся, що стосовно цього препарату буде застосовуватися жорстка дисципліна – і протокольного лікування, і рецептурного відпуску", – наголосив Ігор Погромський.