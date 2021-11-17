А саме, 11 варіантів штаму COVID-19 Дельта. Вони походять з країн Європи, Америки та Африки.
До теми Як знизилась ефективність вакцин через Дельта-штам
У жовтні 2021 року науковці дослідили 75 зразків, які взяли у хворих на коронавірус. Всі вони були з різних регіонів країни:
- з Черкаської;
- Чернівецької;
- Івано-Франківської;
- Київської;
- Львівської;
- Полтавської;
- Рівненської;
- Тернопільської;
- Запорізької областей;
А також з міста Сєвєродонецьк та із Луганщини.
Майже у 60% зразків виявили так званий материнський варіант Дельти індійського походження. Хоча ще у червні – серпні 2021 року Дельта була лише в половині зразків.
У решті випадків вчені зафіксували британський штам Альфа, який панував в Україні під час попередніх хвиль пандемії.
Водночас вчені виявили ще 11 інших варіантів штаму "Дельта", які походять зі США, з Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки.
У чому особливість мутацій Дельти
Генетики зазначають, що мутовані варіанти Дельти характеризуються більшою швидкістю розповсюдження. Тобто є більш заразними, ніж "материнський" штам.
Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються,
– зазначив директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало.
Чи допоможе вакцинація
Він додав, що всі наявні та офіційно зареєстровані вакцини проти COVID-19 дієві і проти мутованих варіантів штамів.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу