Три з них – у Бучанському і Фастівському районах Київської області. Захворіли переважно жінки від 12 до 90 років.

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Ще один випадок виявили на території Запорізької області. Також у Київську область завезли випадок гарячки Західного Нілу з міста Дуала, що в Республіці Камерун. Це виявився чоловік, якому 25 років.

Як вони могли захворіти

Джерелом місцевих заражень ймовірно є дикі перелітні птахи, що мешкають на воді чи навколо неї. Також вірус, що викликає гарячку, передається через укуси комарів та кліщів.

Профілактика

Лікарі рекомендують для профілактики користуватись засобами від комарів. Якщо перебуваєте на відкритій місцевості біля водойм, використовуйте захисний одяг.

Як люди переносять гарячку Західного Нілу

Переважає безсимптомне інфікування вірусом і легкі гарячкові форми захворювання. Проте у 20% осіб, що хворіють, розвивається грипоподібне захворювання. Для нього характерні:

різке підвищення температури;

головний біль;

біль у горлі, м’язах, суглобах і спині;

слабкість;

нудота;

діарея.

Також можуть бути висипання на тілі, збільшення печінки та селезінки, ураження нервової системи – менінгіт, енцефаліт, ознаки ураження головного мозку. Зокрема, розлади свідомості, парези, паралічі. На жаль, вакцин для людей поки немає.

Все, що треба знати про лихоманку Західного Нілу – читайте у нашому матеріалі.