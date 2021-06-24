Госпіталізували до лікарень 559 людей, у них ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, який потребує посиленого медичного догляду. Водночас одужали від учора ще 2 471 мешканець країни.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 496 осіб,

осіб, методом ІФА – 11 418 осіб,

осіб, експрес-тестами – 20 429 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 231 914 людей. Станом на 24 червня одужало з них 2 157 732 хворих. Водночас від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 181 пацієнти.

Штам Дельта – в Україні

Також вчора виявили два перших випадки небезпечного штаму Дельта, який завезли до України з Росії.

У ВООЗ індійський штам коронавірусу визнали одним з найнебезпечніших. Оскільки:

він швидше розповсюджується;

він спричиняє важчу форму хвороби;

проти нього ліки та вакцини менш ефективні.