В Україні виявили 937 нових випадків COVID-19 за минулу добу

24 червня 2021 , 08:33
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 937 людей, з них 33, медпрацівників – 24. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнтів.

Госпіталізували до лікарень 559 людей, у них ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, який потребує посиленого медичного догляду. Водночас одужали від учора ще 2 471 мешканець країни.

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 22 496 осіб,
  • методом ІФА – 11 418 осіб,
  • експрес-тестами – 20 429 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 231 914 людей. Станом на 24 червня одужало з них 2 157 732 хворих. Водночас від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 181 пацієнти.

Штам Дельта – в Україні

Також вчора виявили два перших випадки небезпечного штаму Дельта, який завезли до України з Росії. 

У ВООЗ індійський штам коронавірусу визнали одним з найнебезпечніших. Оскільки:

  • він швидше розповсюджується;
  • він спричиняє важчу форму хвороби;
  • проти нього ліки та вакцини менш ефективні.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • м. Київ – 223 випадки;
  • Вінницька область – 16 випадків;
  • Волинська область – 24 випадки;
  • Дніпропетровська область – 59 випадків;
  • Донецька область – 51 випадок;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 8 випадків;
  • Запорізька область – 42 випадки;
  • Івано-Франківська область – 14 випадків;
  • Київська область – 51 випадок;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 18 випадків;
  • Львівська область – 48 випадків;
  • Миколаївська область – 35 випадків;
  • Одеська область – 30 випадків;
  • Полтавська область – 18 випадків;
  • Рівненська область – 26 випадків;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 57 випадків;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 49 випадків;
  • Черкаська область – 33 випадки;
  • Чернівецька область – 11 випадків;
  • Чернігівська область – 32 випадки.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олександр Бевза