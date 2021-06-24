В Україні виявили 937 нових випадків COVID-19 за минулу добу

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 937 людей, з них 33, медпрацівників – 24. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнтів.
Госпіталізували до лікарень 559 людей, у них ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, який потребує посиленого медичного догляду. Водночас одужали від учора ще 2 471 мешканець країни.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 496 осіб,
- методом ІФА – 11 418 осіб,
- експрес-тестами – 20 429 осіб.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 231 914 людей. Станом на 24 червня одужало з них 2 157 732 хворих. Водночас від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 181 пацієнти.
Штам Дельта – в Україні
Також вчора виявили два перших випадки небезпечного штаму Дельта, який завезли до України з Росії.
У ВООЗ індійський штам коронавірусу визнали одним з найнебезпечніших. Оскільки:
- він швидше розповсюджується;
- він спричиняє важчу форму хвороби;
- проти нього ліки та вакцини менш ефективні.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- м. Київ – 223 випадки;
- Вінницька область – 16 випадків;
- Волинська область – 24 випадки;
- Дніпропетровська область – 59 випадків;
- Донецька область – 51 випадок;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 8 випадків;
- Запорізька область – 42 випадки;
- Івано-Франківська область – 14 випадків;
- Київська область – 51 випадок;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 18 випадків;
- Львівська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 35 випадків;
- Одеська область – 30 випадків;
- Полтавська область – 18 випадків;
- Рівненська область – 26 випадків;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 57 випадків;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 49 випадків;
- Черкаська область – 33 випадки;
- Чернівецька область – 11 випадків;
- Чернігівська область – 32 випадки.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу