В Україні виявили 937 нових випадків COVID-19 за минулу добу

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 937 людей, з них 33, медпрацівників – 24. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнтів.

Госпіталізували до лікарень 559 людей, у них ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, який потребує посиленого медичного догляду. Водночас одужали від учора ще 2 471 мешканець країни.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 496 осіб,

осіб, методом ІФА – 11 418 осіб,

осіб, експрес-тестами – 20 429 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 231 914 людей. Станом на 24 червня одужало з них 2 157 732 хворих. Водночас від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 181 пацієнти.

Штам Дельта – в Україні

Також вчора виявили два перших випадки небезпечного штаму Дельта, який завезли до України з Росії.

У ВООЗ індійський штам коронавірусу визнали одним з найнебезпечніших. Оскільки:

він швидше розповсюджується;

він спричиняє важчу форму хвороби;

проти нього ліки та вакцини менш ефективні.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

м. Київ – 223 випадки;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 24 випадки;

Дніпропетровська область – 59 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 42 випадки;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 51 випадок;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 18 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 35 випадків;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 18 випадків;

Рівненська область – 26 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 57 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Черкаська область – 33 випадки;

Чернівецька область – 11 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу