До лікарень госпіталізували 249 хворих або людей з підозрою на наявність коронавірусної інфекції. Ще 36 пацієнтів померли.

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За цей самий період одужали 750 людей.

До слова, за минулу добу в Україні провели 41 120 тестів на коронавірус, з них

  • методом ПЛР – 20 909
  • методом ІФА – 9 783
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 482.

Натомість від початку пандемії в країні провели 11 063 662 ПЛР-тестування.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • Київ – 142 випадки;
  • Вінницька область – 6 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 15 випадків;
  • Донецька область – 53 випадки;
  • Житомирська область – 3 випадки;
  • Закарпатська область – 10 випадків;
  • Запорізька область – 9 випадків;
  • Івано-Франківська – 2 випадки;
  • Київська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 14 випадків;
  • Миколаївська область – 9 випадків;
  • Одеська область – 49 випадків;
  • Полтавська область – 20 випадків;
  • Рівненська область – 12 випадків;
  • Сумська область – 8 випадків;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 23 випадки;
  • Херсонська область – 13 випадків;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 18 випадків;
  • Чернівецька область – 6 випадків;
  • Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу