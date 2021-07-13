До лікарень госпіталізували 249 хворих або людей з підозрою на наявність коронавірусної інфекції. Ще 36 пацієнтів померли.
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За цей самий період одужали 750 людей.
До слова, за минулу добу в Україні провели 41 120 тестів на коронавірус, з них
- методом ПЛР – 20 909
- методом ІФА – 9 783
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 482.
Натомість від початку пандемії в країні провели 11 063 662 ПЛР-тестування.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- Київ – 142 випадки;
- Вінницька область – 6 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 15 випадків;
- Донецька область – 53 випадки;
- Житомирська область – 3 випадки;
- Закарпатська область – 10 випадків;
- Запорізька область – 9 випадків;
- Івано-Франківська – 2 випадки;
- Київська область – 20 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 14 випадків;
- Миколаївська область – 9 випадків;
- Одеська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 20 випадків;
- Рівненська область – 12 випадків;
- Сумська область – 8 випадків;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Харківська область – 23 випадки;
- Херсонська область – 13 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 18 випадків;
- Чернівецька область – 6 випадків;
- Чернігівська область – 8 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу