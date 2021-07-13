В Україні виявили близько 500 нових COVID-хворих

За минулу добу, 12 липня, в Україні зафіксували 481 хворого на COVID-19. Серед нових пацієнтів 28 дітей та 11 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 249 хворих або людей з підозрою на наявність коронавірусної інфекції. Ще 36 пацієнтів померли.

До теми Новини про коронавірус 12 липня: Pfizer у пунктах щеплення, Німеччина дасть Україні вакцини

За цей самий період одужали 750 людей.

До слова, за минулу добу в Україні провели 41 120 тестів на коронавірус, з них

методом ПЛР – 20 909

методом ІФА – 9 783

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 482.

Натомість від початку пандемії в країні провели 11 063 662 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в країні:

виявили – 2 241 698 хворих,

одужали – 2 178 279 пацієнтів,

померли – 52 640 інфікованих.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 142 випадки;

Вінницька область – 6 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 15 випадків;

Донецька область – 53 випадки;

Житомирська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 9 випадків;

Івано-Франківська – 2 випадки;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 12 випадків;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 23 випадки;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 18 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу