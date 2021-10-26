До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.

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Тестування населення

Впродовж 25 жовтня в Україні провели 129 063 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 61 027,
  • методом ІФА – 18 233,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.

Зауважимо, що від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 14 082 277 тестувань методом ПЛР.

Ситуація з коронавірусом в областях

Впродовж вчорашнього дня найбільше інфікованих коронавірусом виявили у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605), Запорізькій (1 335), Харківській (1 255) і Херсонській (1 222) областях.

Скільки нових випадків зараження виявили в кожному регіоні:

  • Київ – 1 135 випадків;
  • Вінницька область – 394 випадки;
  • Волинська область – 555 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 760 випадків;
  • Донецька область – 1 015 випадків;
  • Житомирська область – 286 випадків;
  • Закарпатська область – 255 випадків;
  • Запорізька область – 1 335 випадків;
  • Івано-Франківська область – 298 випадків;
  • Київська область – 787 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 550 випадків;
  • Львівська область – 1 104 випадків;
  • Миколаївська область – 508 випадків;
  • Одеська область – 1 605 випадків;
  • Полтавська область – 889 випадків;
  • Рівненська область – 738 випадків;
  • Сумська область – 669 випадків;
  • Тернопільська область – 413 випадків;
  • Харківська область – 1 255 випадків;
  • Херсонська область – 1 222 випадки;
  • Хмельницька область – 415 випадків;
  • Черкаська область – 878 випадків;
  • Чернівецька область – 689 випадків;
  • Чернігівська область – 325 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал