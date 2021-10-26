За добу від коронавірусу померла рекордна кількість мешканців України
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед інфікованих 1 414 дітей та 338 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.
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Тестування населення
Впродовж 25 жовтня в Україні провели 129 063 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 61 027,
- методом ІФА – 18 233,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.
Зауважимо, що від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 14 082 277 тестувань методом ПЛР.Станом на 26 жовтня в Україні виявили 2 803 159 хворих на коронавірус, 2 390 112 з яких вже одужали. Але, на жаль, 64 936 пацієнтів пішли з життя, так і не зумівши подолати хворобу.
Ситуація з коронавірусом в областях
Впродовж вчорашнього дня найбільше інфікованих коронавірусом виявили у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605), Запорізькій (1 335), Харківській (1 255) і Херсонській (1 222) областях.
Скільки нових випадків зараження виявили в кожному регіоні:
- Київ – 1 135 випадків;
- Вінницька область – 394 випадки;
- Волинська область – 555 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 760 випадків;
- Донецька область – 1 015 випадків;
- Житомирська область – 286 випадків;
- Закарпатська область – 255 випадків;
- Запорізька область – 1 335 випадків;
- Івано-Франківська область – 298 випадків;
- Київська область – 787 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 550 випадків;
- Львівська область – 1 104 випадків;
- Миколаївська область – 508 випадків;
- Одеська область – 1 605 випадків;
- Полтавська область – 889 випадків;
- Рівненська область – 738 випадків;
- Сумська область – 669 випадків;
- Тернопільська область – 413 випадків;
- Харківська область – 1 255 випадків;
- Херсонська область – 1 222 випадки;
- Хмельницька область – 415 випадків;
- Черкаська область – 878 випадків;
- Чернівецька область – 689 випадків;
- Чернігівська область – 325 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал