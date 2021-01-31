В Україні виявили ще 3 177 випадків COVID-19: в якому регіоні найбільше хворих
В Україні за минулу добу, 30 січня, коронавірусну хворобу виявили у 3 177 людей. Зокрема, COVID-19 підтвердили у 146 дітей та 86 медпрацівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Статистика захворюваності на коронавірус 31 січня
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За минулу добу госпіталізовано 1 960 осіб. На жаль, 79 людей померли від ускладнень. 4 126 пацієнтів одужали. За 30 січня здійснено 19 059 тестувань (методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).
За весь час пандемії в Україні️
- захворіло – 1 219 455 осіб;
- одужало – 1 018 784 особи;
- летальних випадків – 22 707;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 248 002.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 215 випадків;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Волинська область – 71 випадок;
- Дніпропетровська область – 189 випадків;
- Донецька область – 176 випадків;
- Житомирська область – 205 випадків;
- Закарпатська область – 217 випадків;
- Запорізька область – 56 випадків;
- Івано-Франківська область – 337 випадків;
- Київська область – 193 випадки;
- Кіровоградська область – 24 випадки;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 145 випадків;
- Миколаївська область – 146 випадків;
- Одеська область – 170 випадків;
- Полтавська область – 48 випадків;
- Рівненська область – 78 випадків;
- Сумська область – 121 випадок;
- Тернопільська область – 110 випадків;
- Харківська область – 192 випадки;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 7 випадків
- Черкаська область – 59 випадків;
- Чернівецька область – 118 випадків;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
"Нам надійшло підтвердження від Глобальної ініціативи Gavi COVAX, що Україна увійшла в перелік країн, яким нададуть вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу. Для початку першої хвилі вакцинації вже підтверджено постачання 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer. Постачання вакцин в Україну почнеться вже в середині лютого", – написав Максим Степанов у фейсбуці.
Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу
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