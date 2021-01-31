В Україні виявили ще 3 177 випадків COVID-19: в якому регіоні найбільше хворих

31 січня 2021 , 08:16
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В Україні за минулу добу, 30 січня, коронавірусну хворобу виявили у 3 177 людей. Зокрема, COVID-19 підтвердили у 146 дітей та 86 медпрацівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Статистика захворюваності на коронавірус 31 січня

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За минулу добу госпіталізовано 1 960 осіб. На жаль, 79 людей померли від ускладнень. 4 126 пацієнтів одужали. За 30 січня здійснено 19 059 тестувань (методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).

За весь час пандемії в Україні️

  • захворіло – 1 219 455 осіб;
  • одужало – 1 018 784 особи;
  • летальних випадків – 22 707;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 248 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 215 випадків;
  • Вінницька область – 123 випадки;
  • Волинська область – 71 випадок;
  • Дніпропетровська область – 189 випадків;
  • Донецька область – 176 випадків;
  • Житомирська область – 205 випадків;
  • Закарпатська область – 217 випадків;
  • Запорізька область – 56 випадків;
  • Івано-Франківська область – 337 випадків;
  • Київська область – 193 випадки;
  • Кіровоградська область – 24 випадки;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 145 випадків;
  • Миколаївська область – 146 випадків;
  • Одеська область – 170 випадків;
  • Полтавська область – 48 випадків;
  • Рівненська область – 78 випадків;
  • Сумська область – 121 випадок;
  • Тернопільська область – 110 випадків;
  • Харківська область – 192 випадки;
  • Херсонська область – 54 випадки;
  • Хмельницька область – 7 випадків
  • Черкаська область – 59 випадків;
  • Чернівецька область – 118 випадків;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До слова, вчора, 30 січня, міністр повідомив, що зовсім скоро, в середині лютого, в Україну прибудуть вакцини Pfizer.

"Нам надійшло підтвердження від Глобальної ініціативи Gavi COVAX, що Україна увійшла в перелік країн, яким нададуть вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу. Для початку першої хвилі вакцинації вже підтверджено постачання 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer. Постачання вакцин в Україну почнеться вже в середині лютого", – написав Максим Степанов у фейсбуці.


Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу