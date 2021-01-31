В Україні виявили ще 3 177 випадків COVID-19: в якому регіоні найбільше хворих

Джерело: фейсбук Максима Степанова

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За минулу добу госпіталізовано 1 960 осіб. На жаль, 79 людей померли від ускладнень. 4 126 пацієнтів одужали. За 30 січня здійснено 19 059 тестувань (методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До слова, вчора, 30 січня, міністр повідомив, що зовсім скоро, в середині лютого, в Україну прибудуть вакцини Pfizer.

"Нам надійшло підтвердження від Глобальної ініціативи Gavi COVAX, що Україна увійшла в перелік країн, яким нададуть вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу. Для початку першої хвилі вакцинації вже підтверджено постачання 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer. Постачання вакцин в Україну почнеться вже в середині лютого", – написав Максим Степанов у фейсбуці.