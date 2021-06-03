Серед нових пацієнтів 122 дитини та 129 медиків. Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві (529), а також у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

До теми Новини про коронавірус 2 червня: випадки міокардиту після вакцинації, Туреччина не вимагає ПЛР

До лікарень госпіталізували 1 059 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. 9 519 пацієнтів виписали. Втім, на жаль, ще 102 хворих померли.

Загалом впродовж вчорашньої доби в Україні провели 58 729 тестувань на коронавірус. Лише 26 468 з них – тестування методом ПЛР. Ще 11 308 досліджень виконали методом ІФА, а решта 20 953 – експрес-тестами на антиген.

Від початку пандемії в Україні виявили – 2 209 417 інфікованих;

одужали – 2 072 091 пацієнтів;

померли – 50 959 хворих;

проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.

Темпи вакцинації в Україні:

Впродовж 2 червня в Україні проти коронавірусу вакцинували ще 34 481 українця. 28 899 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 5 582 людини отримали другу дозу, тим самим закінчивши свою імунізацію.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID-19 вакцинували 1 076 793 мешканці України.

Нові COVID-хворі та щеплені першою дозою в регіонах

Київ – 529/3 635

Вінницька область – 30/1 679

Волинська область – 77/303

Дніпропетровська область – 177/3 592

Донецька область – 120/620

Житомирська область – 79/679

Закарпатська область – 48/335

Запорізька область – 182/1 582

Івано-Франківська область – 57/175

Київська область – 143/2 713

Кіровоградська область – 30/150

Луганська область – 48/159

Львівська область – 154/679

Миколаївська область – 65/987

Одеська область – 50/997

Полтавська область – 40/1 742

Рівненська область – 110/839

Сумська область – 78/1 329

Тернопільська область – 51/206

Харківська область – 134/2 394

Херсонська область – 92/1 268

Хмельницька область – 79/683

Черкаська область – 75/189

Чернівецька область – 53/497

Чернігівська область – 80/1 467

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу