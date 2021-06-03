В Україні виявили ще понад 2 тисячі хворих на COVID-19

3 червня 2021 , 05:16
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Джерело:

МОЗ України

Станом на 3 червня в Україні виявили більш ніж 2,2 мільйони хворих на коронавірус COVID-19. 2 581 з них зареєстрували за минулу добу.

Серед нових пацієнтів 122 дитини та 129 медиків. Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві (529), а також у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

До теми Новини про коронавірус 2 червня: випадки міокардиту після вакцинації, Туреччина не вимагає ПЛР

До лікарень госпіталізували 1 059 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. 9 519 пацієнтів виписали. Втім, на жаль, ще 102 хворих померли.

Загалом впродовж вчорашньої доби в Україні провели 58 729 тестувань на коронавірус. Лише 26 468 з них – тестування методом ПЛР. Ще 11 308 досліджень виконали методом ІФА, а решта 20 953 – експрес-тестами на антиген.

Від початку пандемії в Україні

  • виявили – 2 209 417 інфікованих;
  • одужали – 2 072 091 пацієнтів;
  • померли – 50 959 хворих;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.

Темпи вакцинації в Україні:

Впродовж 2 червня в Україні проти коронавірусу вакцинували ще 34 481 українця. 28 899 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 5 582 людини отримали другу дозу, тим самим закінчивши свою імунізацію. Щеплення проводилось 342 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID-19 вакцинували 1 076 793 мешканці України. Лише 138 090 з них отримали 2 необхідні дози вакцини.

Нові COVID-хворі та щеплені першою дозою в регіонах

  • Київ – 529/3 635
  • Вінницька область – 30/1 679
  • Волинська область – 77/303
  • Дніпропетровська область – 177/3 592
  • Донецька область – 120/620
  • Житомирська область – 79/679
  • Закарпатська область – 48/335
  • Запорізька область – 182/1 582
  • Івано-Франківська область – 57/175
  • Київська область – 143/2 713
  • Кіровоградська область – 30/150
  • Луганська область – 48/159
  • Львівська область – 154/679
  • Миколаївська область – 65/987
  • Одеська область – 50/997
  • Полтавська область – 40/1 742
  • Рівненська область – 110/839
  • Сумська область – 78/1 329
  • Тернопільська область – 51/206
  • Харківська область – 134/2 394
  • Херсонська область – 92/1 268
  • Хмельницька область – 79/683
  • Черкаська область – 75/189
  • Чернівецька область – 53/497
  • Чернігівська область – 80/1 467

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт