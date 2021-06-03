В Україні виявили ще понад 2 тисячі хворих на COVID-19

Станом на 3 червня в Україні виявили більш ніж 2,2 мільйони хворих на коронавірус COVID-19. 2 581 з них зареєстрували за минулу добу.
Серед нових пацієнтів 122 дитини та 129 медиків. Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві (529), а також у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
До теми Новини про коронавірус 2 червня: випадки міокардиту після вакцинації, Туреччина не вимагає ПЛР
До лікарень госпіталізували 1 059 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. 9 519 пацієнтів виписали. Втім, на жаль, ще 102 хворих померли.
Загалом впродовж вчорашньої доби в Україні провели 58 729 тестувань на коронавірус. Лише 26 468 з них – тестування методом ПЛР. Ще 11 308 досліджень виконали методом ІФА, а решта 20 953 – експрес-тестами на антиген.
Від початку пандемії в Україні
- виявили – 2 209 417 інфікованих;
- одужали – 2 072 091 пацієнтів;
- померли – 50 959 хворих;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.
Темпи вакцинації в Україні:
Впродовж 2 червня в Україні проти коронавірусу вакцинували ще 34 481 українця. 28 899 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 5 582 людини отримали другу дозу, тим самим закінчивши свою імунізацію. Щеплення проводилось 342 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID-19 вакцинували 1 076 793 мешканці України. Лише 138 090 з них отримали 2 необхідні дози вакцини.
Нові COVID-хворі та щеплені першою дозою в регіонах
- Київ – 529/3 635
- Вінницька область – 30/1 679
- Волинська область – 77/303
- Дніпропетровська область – 177/3 592
- Донецька область – 120/620
- Житомирська область – 79/679
- Закарпатська область – 48/335
- Запорізька область – 182/1 582
- Івано-Франківська область – 57/175
- Київська область – 143/2 713
- Кіровоградська область – 30/150
- Луганська область – 48/159
- Львівська область – 154/679
- Миколаївська область – 65/987
- Одеська область – 50/997
- Полтавська область – 40/1 742
- Рівненська область – 110/839
- Сумська область – 78/1 329
- Тернопільська область – 51/206
- Харківська область – 134/2 394
- Херсонська область – 92/1 268
- Хмельницька область – 79/683
- Черкаська область – 75/189
- Чернівецька область – 53/497
- Чернігівська область – 80/1 467
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу