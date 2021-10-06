В Україні виявили випадок поліомієліту в маленької дитини – її паралізувало

У 1,5 річної дитини з Рівненської області офіційно підтвердили поліомієліт. Батьки свідомо відмовились від обов'язкового щеплення через релігійні переконання.

Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Перші симптоми з'явилися 1 вересня, а 3 вересня дитина потрапила в лікарню з паралічем – симптомами парезу нижніх кінцівок.

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Система охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду одразу спрацювала за протоколом та міжнародними стандартами: випадок зареєстрували як підозру на поліо — гострий в’ялий параліч та забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин,

– йдеться в повідомленні.

В області вже працює команда епідеміологів та вірусологів Національного Центру громадського здоров’я МОЗ України, обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Експерти розшукують контактних осіб, збирають аналізи їхніх біоматеріалів та детально вивчають обставини справи.

Поліомієліт – що це? Це гостре інфекційне захворювання. Інфекція передається від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найсприятливіші до поліомієліту діти у віці до 5 років, тож перше щеплення потрібно зробити у перші місяці життя.

Симптоми поліомієліту

В більшості випадках хвороба на початкових стадіях протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, Ознаки недуги з'являються пізніше та залежать від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби становить 2 – 35 діб, частіше 7 – 14 діб.

Хвороба буває двох видів: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її. Але навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатний дуже нашкодити хворому.

Маленьким дітям необхідна вакцина: де зробити щеплення

Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов’язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного для збільшення резистентності організму до хвороби.

1 доза — 2 місяць життя дитини.

2 доза — 4 місяць.

3 доза — 6 місяць.

4 доза — 18 місяць.

5 доза — 6 років.

6 доза — 14 років.

В Україні є достатня кількість ефективних вакцин, які закуплені за кошти державного бюджету. Безкоштовно вакцинуватися проти поліомієліту у віці до 18 років можна у сімейного лікаря чи педіатра в державних медичних закладах, а також приватних, які уклали договори із Національною службою здоров’я України.