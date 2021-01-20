В Україні впала підтримка вакцинації проти COVID-19: результати опитування
Питання вакцинації в Україні стоїть гостро – як і проти коронавірусу, так і проти інших, не менш небезпечних хвороб. Але значна частина населення України не хоче робити щеплення.
Більшість українців не хочуть щепитися проти коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, опубліковані соціологічною групою "Рейтинг".
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Якщо вакцина проти COVID-19 стане доступною в аптеках, то вакцинуватися планують лише 39% опитаних українців. Натомість 56% – не готові цього зробити.
В тому випадку, якщо щеплення буде безкоштовним, то 43% респондентів планують вакцинуватися, але 52% не будуть його робити.
Підтримка безкоштовної вакцинації впала. Так, під час листопадового опитування безкоштовне щеплення підтримували 55% людей. А ось кількість тих людей, які готові прищепитися платною вакциною, дещо зросла.
Цікаво, що противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30 – 49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться заразитися коронавірусом.
Як проводилось опитування
- Соціологи опитали 1 600 людей віком від 18 років.
- Опитування проводилось з 14 по 16 січня 2021 року.
- Респондентів обирали навмання – на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Інтерв'ю проходило у телефонному режимі з використанням комп'ютера. Цей метод називається CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.
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