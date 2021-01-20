Питання вакцинації в Україні стоїть гостро – як і проти коронавірусу, так і проти інших, не менш небезпечних хвороб. Але значна частина населення України не хоче робити щеплення.

Більшість українців не хочуть щепитися проти коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, опубліковані соціологічною групою "Рейтинг".

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Якщо вакцина проти COVID-19 стане доступною в аптеках, то вакцинуватися планують лише 39% опитаних українців. Натомість 56% – не готові цього зробити.

В тому випадку, якщо щеплення буде безкоштовним, то 43% респондентів планують вакцинуватися, але 52% не будуть його робити.

Підтримка безкоштовної вакцинації впала. Так, під час листопадового опитування безкоштовне щеплення підтримували 55% людей. А ось кількість тих людей, які готові прищепитися платною вакциною, дещо зросла.

Цікаво, що противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30 – 49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться заразитися коронавірусом.

Як проводилось опитування