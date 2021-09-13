Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 833 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли ще 18 людей. Водночас видужали – 758 осіб.
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За добу лабораторії здійснили 21 474 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 10 668,
- методом ІФА – 1 659,
- експрес-тестами – 9 147.
Коронавірус в областях: добовий показник
- місто Київ – 166 випадків;
- Вінницька область – 44 випадки;
- Волинська область – 79 випадків;
- Дніпропетровська область – 60 випадків;
- Донецька область – 18 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 випадок;
- Київська область – 29 випадків;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 37 випадків;
- Львівська область – 86 випадків;
- Миколаївська область – 45 випадків;
- Одеська область – 56 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 13 випадків;
- Сумська область – 25 випадків;
- Тернопільська область – 148 випадків;
- Харківська область – 45 випадків;
- Херсонська область – 13 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 42 випадки;
- Чернівецька область – 120 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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