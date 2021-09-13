Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 833 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли ще 18 людей. Водночас видужали – 758 осіб.

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За добу лабораторії здійснили 21 474 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 10 668,
  • методом ІФА – 1 659,
  • експрес-тестами – 9 147.

Коронавірус в областях: добовий показник

  • місто Київ – 166 випадків;
  • Вінницька область – 44 випадки;
  • Волинська область – 79 випадків;
  • Дніпропетровська область – 60 випадків;
  • Донецька область – 18 випадків;
  • Житомирська область – 88 випадків;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Запорізька область – 18 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 випадок;
  • Київська область – 29 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 37 випадків;
  • Львівська область – 86 випадків;
  • Миколаївська область – 45 випадків;
  • Одеська область – 56 випадків;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Рівненська область – 13 випадків;
  • Сумська область – 25 випадків;
  • Тернопільська область – 148 випадків;
  • Харківська область – 45 випадків;
  • Херсонська область – 13 випадків;
  • Хмельницька область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 42 випадки;
  • Чернівецька область – 120 випадків;
  • Чернігівська область – 15 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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