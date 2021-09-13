В Україні впала захворюваність на коронавірус: деталі

13 вересня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ

Станом на 13 вересня, впродовж доби в Україні підтвердили 1 205 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих 149 дітей та 23 медпрацівники. Вакцину проти коронавірусу отримали 45 148 людей, зокрема, для 16 930 людей – це перша доза препарату.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 833 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли ще 18 людей. Водночас видужали – 758 осіб.

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За добу лабораторії здійснили 21 474 тестів на коронавірус, зокрема: 

  • методом ПЛР – 10 668,
  • методом ІФА – 1 659,
  • експрес-тестами – 9 147.

Загальна статистика 

Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 317 824 випадки інфікування коронавірусом.

Станом на 13 вересня одужали 2 221 868 осіб. Втім, жертвами коронавірусу стали 54 360 мешканців країни. 

Коронавірус в областях: добовий показник

  • місто Київ – 166 випадків;
  • Вінницька область – 44 випадки;
  • Волинська область – 79 випадків;
  • Дніпропетровська область – 60 випадків;
  • Донецька область – 18 випадків;
  • Житомирська область – 88 випадків;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Запорізька область – 18 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 випадок;
  • Київська область – 29 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 37 випадків;
  • Львівська область – 86 випадків;
  • Миколаївська область – 45 випадків;
  • Одеська область – 56 випадків;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Рівненська область – 13 випадків;
  • Сумська область – 25 випадків;
  • Тернопільська область – 148 випадків;
  • Харківська область – 45 випадків;
  • Херсонська область – 13 випадків;
  • Хмельницька область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 42 випадки;
  • Чернівецька область – 120 випадків;
  • Чернігівська область – 15 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення.

Впродовж минулої доби, неділі, в Україні вакцинували 45 148 людей, зокрема першу дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані – 28 218 людей.

Протягом доби працювали:

  • 300 мобільних бригад;
  • 1 004 пункти щеплення;
  • 353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 отримали 5 906 742 людини:

  • з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей,
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 710 944 щеплення.

Які вакцини використовують найчастіше

Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:

  • Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).
  • Coronavac – 1 657 358.
  • Comirnaty від Pfizer – 2 093 208.
  • AstraZeneca – 558 228.
  • Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.
  • Moderna – 1 090 709.

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Автор: Анастасія Лукашевська