В Україні впала захворюваність на коронавірус: деталі

Станом на 13 вересня, впродовж доби в Україні підтвердили 1 205 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих 149 дітей та 23 медпрацівники. Вакцину проти коронавірусу отримали 45 148 людей, зокрема, для 16 930 людей – це перша доза препарату.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 833 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли ще 18 людей. Водночас видужали – 758 осіб.

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За добу лабораторії здійснили 21 474 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 10 668,

методом ІФА – 1 659,

експрес-тестами – 9 147.

Загальна статистика

Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 317 824 випадки інфікування коронавірусом.

Станом на 13 вересня одужали 2 221 868 осіб. Втім, жертвами коронавірусу стали 54 360 мешканців країни.

Коронавірус в областях: добовий показник

місто Київ – 166 випадків;

Вінницька область – 44 випадки;

Волинська область – 79 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 18 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 41 випадок;

Київська область – 29 випадків;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 86 випадків;

Миколаївська область – 45 випадків;

Одеська область – 56 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 13 випадків;

Сумська область – 25 випадків;

Тернопільська область – 148 випадків;

Харківська область – 45 випадків;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 42 випадки;

Чернівецька область – 120 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення.

Впродовж минулої доби, неділі, в Україні вакцинували 45 148 людей, зокрема першу дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані – 28 218 людей.

Протягом доби працювали:

300 мобільних бригад;

1 004 пункти щеплення;

353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 отримали 5 906 742 людини:

з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 710 944 щеплення.

Які вакцини використовують найчастіше

Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:

Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1 657 358.

Comirnaty від Pfizer – 2 093 208.

AstraZeneca – 558 228.

Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 090 709.

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