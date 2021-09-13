В Україні впала захворюваність на коронавірус: деталі
Джерело:МОЗ
Станом на 13 вересня, впродовж доби в Україні підтвердили 1 205 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих 149 дітей та 23 медпрацівники. Вакцину проти коронавірусу отримали 45 148 людей, зокрема, для 16 930 людей – це перша доза препарату.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 833 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли ще 18 людей. Водночас видужали – 758 осіб.
Актуально Стартував навчальний рік: як уберегти дитину та родину від сезонних застуд і грипу
За добу лабораторії здійснили 21 474 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 10 668,
- методом ІФА – 1 659,
- експрес-тестами – 9 147.
Загальна статистика
Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 317 824 випадки інфікування коронавірусом.
Станом на 13 вересня одужали 2 221 868 осіб. Втім, жертвами коронавірусу стали 54 360 мешканців країни.
Коронавірус в областях: добовий показник
- місто Київ – 166 випадків;
- Вінницька область – 44 випадки;
- Волинська область – 79 випадків;
- Дніпропетровська область – 60 випадків;
- Донецька область – 18 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 випадок;
- Київська область – 29 випадків;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 37 випадків;
- Львівська область – 86 випадків;
- Миколаївська область – 45 випадків;
- Одеська область – 56 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 13 випадків;
- Сумська область – 25 випадків;
- Тернопільська область – 148 випадків;
- Харківська область – 45 випадків;
- Херсонська область – 13 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 42 випадки;
- Чернівецька область – 120 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика COVID-вакцинації в Україні
За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення.
Впродовж минулої доби, неділі, в Україні вакцинували 45 148 людей, зокрема першу дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані – 28 218 людей.
Протягом доби працювали:
- 300 мобільних бригад;
- 1 004 пункти щеплення;
- 353 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 отримали 5 906 742 людини:
- з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 10 710 944 щеплення.
Які вакцини використовують найчастіше
Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:
- Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).
- Coronavac – 1 657 358.
- Comirnaty від Pfizer – 2 093 208.
- AstraZeneca – 558 228.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 090 709.
Зверніть увагу Які хворі на коронавірус становлять найбільшу небезпеку для інших