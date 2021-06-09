В Україні вперше провели операцію за допомогою методики віртуальної реальності

В Україні вперше провели операцію за допомогою передопераційного моделювання методикою віртуальної реальності. Незвичайну операцію проводили у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у центрі серця і судин.

Пацієнткою стала 12-річна дівчинка. Вона страждала від симптоматичної артеріальної гіпертензії – її тиск був у межах 160 – 180 мм.рт.ст.

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Медики повідомили, що дитина мала вроджену ваду серця, яку виявили під час обстеження. У дівчинки була коарктація аорти – звуження головної артерії кровоносної системи, внаслідок чого підвищується тиск у верхній частині тіла.

Медики ліквідували ваду за допомогою сучасної методики віртуальної реконструкції анатомії аорти і її гілок. Провівши оперативне втручання, лікарі встановили дівчинці стент у просвіт судини.

Результат лікування не забарився й одразу після оперативного втручання у дитини нормалізувався артеріальний тиск, а також зникла різниця тиску між верхніми та нижніми кінцівками,

– повідомили в Україні.

Нині дівчинка почувається абсолютно здоровою й навіть може проявляти повну фізичну активність.