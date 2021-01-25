В Україні вперше виявили хантавірус: інфікувався чоловік з Львівщини

На Львівщині чоловіку підтвердили хантавірус – це перший випадок передачі хантавірусної інфекції в Україні. Наразі стан чоловіка задовільний.

Джерело: ZAXID.NET

Як виявили хворобу

Мешканець Дрогобицького району звернувся до Львівської обласної інфекційної лікарні зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, біль у попереку, м'язах.

До теми Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування

У пацієнта запідозрили гостре інфекційне вірусне захворювання – геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, яке провокує хантавірус.

Після збору матеріалів для дослідження, зразки відправили в Київ, у лабораторію Центру громадського здоров'я.

Минулого тижня надійшли результати, які підтвердили передбачуваний діагноз — хантавірусна інфекція.

Пояснення інфекціоністки

Головна санлікарка Львівщини Наталія Тімко підтвердила випадок інфікування хантавірусом на Львівщині та пояснила, що зазвичай люди можуть заразитися ним через контакти із щурами, вдихання випарів від виділень гризунів.

Що наразі відомо про хворого

Передача хантавірусу від людини до людини виникає рідко. Досі такого захворювання на Львівщині не було.

Де і як чоловік підхопив цей вірус, достеменно невідомо. Ймовірно, інфікувався чоловік під час роботи по господарству.

Спершу чоловік проходив лікування у Львівській обласній інфекційній лікарні, але згодом його скерували у Львівську обласну клінічну лікарню, через серйозні проблеми з нирками. Наразі чоловіка виписали з лікарні додому.

Як запобігти інфікуванню хантавірусом

Аби уникнути захворювань, які можуть передавати гризуни, фахівці радять під час роботи з землею одягати рукавиці, частіше мити руки, боротися з гризунами у будинку та господарстві.

Овочі, фрукти, консервацію, принесену з підвалу чи погребу, ретельно мити.