Вперше цей варіант зафіксували у Великій Британії влітку 2021 року. Британські вчені вважають його найзаразнішим з усіх варіантів вірусу SARS-CoV-2.

До теми Чим підступний новий варіант штаму Дельта AY.4.2

Як виявили нову мутацію Дельти

Науковці Інституту молекулярної біології й генетики щойно завершили роботу зі встановлення штамів COVID-19 в чергових зразках, наданих Центром громадського здоров'я України. Загалом науковці проаналізували 75 зразків, взятих наприкінці жовтня у хворих з восьми регіонів України:

Харків – 8 зразків,

Херсон – 10,

Київ – 9,

Львів – 9,

Ужгород – 10,

Одеса – 10,

Дніпро – 10,

Луцьк – 9.

Усі без винятку зразки містили штам коронавірусу Дельта.

Який варіант коронавірусу домінує в Україні

Останні дослідження підтвердили висновки попередніх, проведених в Інституті на початку листопада – переважає "материнський" штам Дельта (B.1.617.2), оскільки його виявили у 60% зразків. Загалом серед досліджуваних зразків виявлено 9 різних варіантів цього штаму.

Серед них є Дельта AY.4 – його виявили у 8 досліджуваних зразках. Вже доведено, що він має підвищений рівень швидкості інфікування у порівнянні з "материнським" штамом Дельта.

У публікації сказано, що найчастіше AY.4 фіксують у Волинській області:

"Найбільше уражена ним, судячи з вибірки, Волинь: у третині досліджуваних зразків з цієї області детектовано Дельта AY.4 штам. Дельта AY.4 штам виявлено також у 2 зразках із Львівщини, по 1 зразку – з Одеси, Дніпра та Херсонської області".

Швидкість поширення штаму Дельта та його варіантів дивує наукову спільноту

У Інституті молекулярної біології і генетики підкреслили, що штам коронавірусу Дельта та його варіації "мають дуже високий рівень контагіозності" (тобто швидкості передачі) у порівнянні з початковим штамом SARS-CoV-2 з Уханю та "британським" Альфа, який спричинив попередню хвилю захворювання в Україні та світі.

Зокрема, про це свідчать дані міжнародної наукової бази даних GISAID. На сьогодні різноманітні варіанти штаму Дельта виявили у більш ніж 97% зразків, секвенованих у світі. Як зауважили вчені, "це безпрецедентно", оскільки досі жоден штам коронавірусу не мав такого тотального домінування на планеті.

"Вчені ІМБГ продовжують більш глибокий структурно-функціональний аналіз отриманих результатів для виявлення особливостей знайдених штамів SARS-CoV-2. Дослідження мутацій коронавірусу наші вчені проводять на замовлення Ради національної безпеки та оборони України."

Зауважте: Науковці ІМБГ єдині, хто вивчає мутації коронавірусу за допомогою методу секвенування нового покоління в Україні. У лютому 2021 року вчені з Інституту вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті).

Основне з публікації ІМБГ у фейсбуці:

"….Останні дослідження так само, як і попередні, проведені в ІМБГ на початку листопада, свідчать: переважає "материнський" штам Дельта, т.зв. індійський (B.1.617.2) – його виявлено у 60% зразків.