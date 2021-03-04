В Україні вперше за довгий час виявили понад 10 тисяч хворих на коронавірус за добу
В Україні за минулу добу, 3 березня, зафіксували 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загальна кількість підтверджених хворих з початку пандемії зросла до 1 374 762.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих за минулу добу – 611 дітей та 388 медпрацівників.
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За останню добу, 3 березня, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
Також 3 березня госпіталізували 3 271 людину. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 194 пацієнти, 4 837 осіб одужало.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:
- м. Київ – 868 випадків;
- Вінницька область – 827 випадків;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 384 випадки;
- Донецька область – 280 випадків;
- Житомирська область – 888 випадків;
- Закарпатська область – 679 випадків;
- Запорізька область – 180 випадків;
- Івано-Франківська область – 776 випадків;
- Київська область – 423 випадки;
- Кіровоградська область – 93 випадки;
- Луганська область – 53 випадки;
- Львівська область – 590 випадків;
- Миколаївська область – 197 випадків;
- Одеська область – 483 випадки;
- Полтавська область – 253 випадки;
- Рівненська область – 202 випадки;
- Сумська область – 297 випадків;
- Тернопільська область – 457 випадків;
- Харківська область – 442 випадки;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 357 випадків;
- Черкаська область – 241 випадок;
- Чернівецька область – 626 випадків;
- Чернігівська область – 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 374 762 особи;
- одужало – 1 186 873 особи;
- летальних випадків – 26 591.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу здійснено 83 086 тестувань (методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753). За весь час пандемії в Україні проведено 7 021 993 ПЛР-тестувань.
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