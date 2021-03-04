В Україні вперше за довгий час виявили понад 10 тисяч хворих на коронавірус за добу

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
В Україні за минулу добу, 3 березня, зафіксували 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загальна кількість підтверджених хворих з початку пандемії зросла до 1 374 762.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих за минулу добу – 611 дітей та 388 медпрацівників.
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За останню добу, 3 березня, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
Також 3 березня госпіталізували 3 271 людину. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 194 пацієнти, 4 837 осіб одужало.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу здійснено 83 086 тестувань (методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753). За весь час пандемії в Україні проведено 7 021 993 ПЛР-тестувань.
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