В Україні вперше за довгий час виявили понад 10 тисяч хворих на коронавірус за добу

В Україні за минулу добу, 3 березня, зафіксували 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загальна кількість підтверджених хворих з початку пандемії зросла до 1 374 762.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих за минулу добу – 611 дітей та 388 медпрацівників.

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За останню добу, 3 березня, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Також 3 березня госпіталізували 3 271 людину. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 194 пацієнти, 4 837 осіб одужало.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

м. Київ – 868 випадків;

Вінницька область – 827 випадків;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 384 випадки;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 888 випадків;

Закарпатська область – 679 випадків;

Запорізька область – 180 випадків;

Івано-Франківська область – 776 випадків;

Київська область – 423 випадки;

Кіровоградська область – 93 випадки;

Луганська область – 53 випадки;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 483 випадки;

Полтавська область – 253 випадки;

Рівненська область – 202 випадки;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 457 випадків;

Харківська область – 442 випадки;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 357 випадків;

Черкаська область – 241 випадок;

Чернівецька область – 626 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 374 762 особи;

одужало – 1 186 873 особи;

летальних випадків – 26 591.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу здійснено 83 086 тестувань (методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753). За весь час пандемії в Україні проведено 7 021 993 ПЛР-тестувань.



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