У Львові в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні провели унікальну операцію. Прооперували дитину з патологією кишківника за допомогою робота Da Vichi.

Директор медустанови Олег Самчук розповів, що ваду кишківника, з якою народилася 13-річна дівчинка, тричі намагалися оперувати, але складні хірургічні втручання лише погіршили стан дитини.

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Численні госпіталізації і медикаментозне лікування тільки тимчасово полегшували стан. Без ще однієї операції дівчинка не просто страждала б, був ризик виникнення гострої кишкової непрохідності та навіть некрозу, а це вже питання життя",

– розповів медик.

Суть унікальної операції

За допомогою Da Vinci фахівці зробили 3 проколи розміром по вісім міліметрів кожен.

У черевну порожнину дитини розмістили камеру, яка транслювала на монітор зображення в тривимірній проєкції з 20-кратним збільшенням.

Хірург, який сидів за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, мав додатково ще дві "руки" і ліквідував множинні спайки з мінімальною травматизацією здорових тканин.

На ліквідацію спайок пішло майже три години. За словами лікаря, операція пройшла успішно. Ранній післяопераційний період задовільний.

Дівчинку більше не турбують болі в животі, вона встає з ліжка і вже навіть ходить по коридору. І хоча попереду у нашої пацієнтки ще тривала реабілітація, вона має хорошу перспективу назавжди забути про свою проблему,

— написав Олег Самчук.

Що таке Da Vinci

Робот DaVinci розроблений фахівцями американського космічного агентства NASA для надання невідкладної хірургічної допомоги астронавтам на орбіті за допомогою лікарів безпосередньо з Землі.

Наразі у світі щохвилини проводять операції з використанням роботизованої хірурги, адже вони дозволяють проводити високоточні операції з мінімальним пошкодженням тканин і важливих анатомічних структур.

У листопаді 2020 року Львівська лікарня швидкої допомоги отримала сучасний американський апарат для проведення складних операцій — робот-хірург Da Vinci. Після проходження сертифікації першу операцію за допомогою робота провели в грудні минулого року.