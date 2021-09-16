Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 1 507 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 101 людина. Водночас 1 499 людей видужали.

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Лабораторії здійснили 72 931 тест на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 34 420 осіб,
  • методом ІФА – 7 942 особи,
  • експрес-тестами – 30 569 осіб.

Кількість хворих в регіонах за добу:

  • місто Київ – 362 випадки;
  • Вінницька область – 185 випадків;
  • Волинська область – 91 випадок;
  • Дніпропетровська область – 415 випадків;
  • Донецька область – 259 випадків;
  • Житомирська область – 278 випадків;
  • Закарпатська область – 54 випадки;
  • Запорізька область – 239 випадків;
  • Івано-Франківська область – 203 випадки;
  • Київська область – 120 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 229 випадків;
  • Львівська область – 552 випадки;
  • Миколаївська область – 93 випадки;
  • Одеська область – 347 випадків;
  • Полтавська область – 132 випадки;
  • Рівненська область – 210 випадків;
  • Сумська область – 213 випадків;
  • Тернопільська область – 244 випадки;
  • Харківська область – 498 випадків;
  • Херсонська область – 180 випадків;
  • Хмельницька область – 223 випадки;
  • Черкаська область – 163 випадків;
  • Чернівецька область – 245 випадків;
  • Чернігівська область – 169 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Від учора вакцинували проти коронавірусу ще 118 786 громадян: першу дозу отримали – 68 806 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 49 980 людей.

Протягом доби працювали:

  • 899 мобільних бригад,
  • 2 919 пунктів щеплення;
  • 321 центр вакцинації

Актуально "Загрозлива ситуація": у НАН прогнозують новий спалах коронавірусу в Україні