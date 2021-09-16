Захворюваність висока: в Україні впродовж доби 5 744 випадки COVID

Станом на 16 вересня добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні зріс на 5 744 випадки. Серед інфікованих 629 дітей та 95 медпрацівників. Вакцинували проти коронавірусу ще 118 786 громадян.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 1 507 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 101 людина. Водночас 1 499 людей видужали.

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Лабораторії здійснили 72 931 тест на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 34 420 осіб,

методом ІФА – 7 942 особи,

експрес-тестами – 30 569 осіб.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 331 540 випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 16 вересня одужали 2 226 629 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 651 хворий.

Кількість хворих в регіонах за добу:

місто Київ – 362 випадки;

Вінницька область – 185 випадків;

Волинська область – 91 випадок;

Дніпропетровська область – 415 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 278 випадків;

Закарпатська область – 54 випадки;

Запорізька область – 239 випадків;

Івано-Франківська область – 203 випадки;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 229 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 93 випадки;

Одеська область – 347 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 210 випадків;

Сумська область – 213 випадків;

Тернопільська область – 244 випадки;

Харківська область – 498 випадків;

Херсонська область – 180 випадків;

Хмельницька область – 223 випадки;

Черкаська область – 163 випадків;

Чернівецька область – 245 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Від учора вакцинували проти коронавірусу ще 118 786 громадян: першу дозу отримали – 68 806 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 49 980 людей.

Протягом доби працювали:

899 мобільних бригад,

2 919 пунктів щеплення;

321 центр вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 людей:

з них отримали одну дозу – 6 097 683 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 009 066 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 11 106 749 щеплень.

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