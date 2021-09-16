Захворюваність висока: в Україні впродовж доби 5 744 випадки COVID
Джерело:МОЗ
Станом на 16 вересня добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні зріс на 5 744 випадки. Серед інфікованих 629 дітей та 95 медпрацівників. Вакцинували проти коронавірусу ще 118 786 громадян.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 1 507 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 101 людина. Водночас 1 499 людей видужали.
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Лабораторії здійснили 72 931 тест на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 34 420 осіб,
- методом ІФА – 7 942 особи,
- експрес-тестами – 30 569 осіб.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 331 540 випадки захворювання на коронавірус.
Станом на 16 вересня одужали 2 226 629 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 651 хворий.
Кількість хворих в регіонах за добу:
- місто Київ – 362 випадки;
- Вінницька область – 185 випадків;
- Волинська область – 91 випадок;
- Дніпропетровська область – 415 випадків;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 278 випадків;
- Закарпатська область – 54 випадки;
- Запорізька область – 239 випадків;
- Івано-Франківська область – 203 випадки;
- Київська область – 120 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 229 випадків;
- Львівська область – 552 випадки;
- Миколаївська область – 93 випадки;
- Одеська область – 347 випадків;
- Полтавська область – 132 випадки;
- Рівненська область – 210 випадків;
- Сумська область – 213 випадків;
- Тернопільська область – 244 випадки;
- Харківська область – 498 випадків;
- Херсонська область – 180 випадків;
- Хмельницька область – 223 випадки;
- Черкаська область – 163 випадків;
- Чернівецька область – 245 випадків;
- Чернігівська область – 169 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика COVID-вакцинації в Україні
Від учора вакцинували проти коронавірусу ще 118 786 громадян: першу дозу отримали – 68 806 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 49 980 людей.
Протягом доби працювали:
- 899 мобільних бригад,
- 2 919 пунктів щеплення;
- 321 центр вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 людей:
- з них отримали одну дозу – 6 097 683 людини,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 009 066 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 11 106 749 щеплень.
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