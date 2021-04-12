Міністерство охорони здоров'я України розробило стандарт медичної допомоги по реабілітації пацієнтів, які перенесли COVID-19.

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час ранковго брифінгу розповіла, що МОЗ сформувало пропозицію до Національної служби здоров'я України щодо впровадження нового пакету медичних послуг з реабілітації. Коли відповідні послуги стануть доступними, наразі невідомо.

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МОЗ сформував ряд ініціатив, які дозволять створити в Україні дієву систему реабілітації пацієнтів з COVID-19. Вже є напрацьовані рекомендації відповідно до рекомендацій ВООЗ, зокрема, спільно з Державним експертним центром розроблений стандарт медичної допомоги по реабілітації пацієнтів з COVID-19,

– сказала Микичак.

За її словами, МОЗ працює над створенням в Україні системи реабілітації для інших пацієнтів. Зазначимо, що особливо йдеться про людей, які перенесли коронавірус у важких та середньо-важких формах.

Також мають визначити і затвердити мережу санаторно-курортних закладів та закладів охорони здоров’я, які зможуть надати відповідну спеціалізовану допомогу.

"МОЗ на минулому тижні завершив розробку проектів ряду документів, зокрема, порядку організації надання реабілітаційної допомоги в сфері охорони здоров'я, типове положення про реабілітаційному відділенні, мультидисциплінарної команди", – додала вона.

Що відомо про постковідний синдром

Рік тому Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що люди, які переносять коронавірус в легкій формі, одужують приблизно через 2 тижні, в більш складній формі – від 3 до 6 тижнів.

Однак українські медики вважають, що у більшості пацієнтів спостерігаються симптоми постковіду по декілька місяців, а у іншої частини пацієнтів зовсім не зникають з моменту інфікування коронавірусом.

Джерело: 24 канал



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу