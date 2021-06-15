В Україні все більше людей хочуть вакцинуватися проти COVID-19: результати опитування

В Україні зросла кількість охочих вакцинувати проти коронавірусу, але частка тих, хто не планує імунізацію – все ще переважає.
Такі результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова у період з 21 по 26 травня 2021 року.
До теми Скільки українців вакцинувались від COVID-19 за добу
19% хочуть вакцинуватись найближчим часом
- У порівнянні з березнем 2021 року з 51,5% до 43% зменшилася частка українців, які не хочуть вакцинуватися проти COVID-19.
- З 12% до 19% зросла кількість тих, хто хоче щепитися в найближчому майбутньому або вже вакцинувався.
- Також більше українців хочуть вакцинуватися, але пізніше. Їхня кількість зросла з 16% до 19%.
- 10% будуть щеплюватися лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами, зокрема для поїздки за кордон.
Понад 20% українці хочуть вакцинуватись своїм коштом
23% з-поміж тих, хто планують робити щеплення, готові самостійно заплатити за вакцину, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою.
Чому відмовляються від щеплення
- 31% з тих, хто не планує вакцинуватися, вважають, що вакцини, які доступні в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення.
- 30% українців з тих, хто не планує імунізацію, мотивують відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби,
- 15% – тим, що вже перехворіли на коронавірус, а 12% мають медичні протипоказання.
- Ще 7,5% українців вважають, що ймовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.
Деталі: Дослідження провели з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
Всього опитали 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.