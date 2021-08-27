55 908 з них отримали першу дозу препарату. Натомість завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу, 117 527 людей.

До теми Moderna в Україні вистачить лише для другої дози: нової партії у вересні не буде

Щеплення виконувались 1 051 мобільною бригадою, у 2 974 пунктах щеплення та у 332 центрах вакцинації.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 208 200 людей. 5 208 198 з них отримали першу дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 громадян.

Загалом і першою, і другою дозами в Україні провели 8 636 045 COVID-щеплень (2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Які вакцини використали в Україні станом на 27 серпня

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 1 441 227,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 740 391,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 447 879,

Щеплено вакциною Moderna – 1 073 264,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу