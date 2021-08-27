55 908 з них отримали першу дозу препарату. Натомість завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу, 117 527 людей.
До теми Moderna в Україні вистачить лише для другої дози: нової партії у вересні не буде
Щеплення виконувались 1 051 мобільною бригадою, у 2 974 пунктах щеплення та у 332 центрах вакцинації.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 208 200 людей. 5 208 198 з них отримали першу дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 громадян.
Загалом і першою, і другою дозами в Україні провели 8 636 045 COVID-щеплень (2 людини отримали першу дозу за кордоном).
Які вакцини використали в Україні станом на 27 серпня
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 1 441 227,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 740 391,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 447 879,
- Щеплено вакциною Moderna – 1 073 264,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу