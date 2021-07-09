Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людина. Попередній рекорд було встановлено напередодні 104 680 щеплень.

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Протягом доби працювали:

724 мобільні бригади,

1 525 пунктів щеплення;

35 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них першу дозу вакцини отримали 2 223 406 людей, обидві дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 306 008 щеплень. Станом на 8 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 786 299 людей.



Вакцинація в Україні / Фото: МОЗ

Що відомо про вакцинацію в Україні

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Зараз в україні проводять щеплення трьома препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac/Sinovac Biotech .



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу