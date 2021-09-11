Так, за минулу добу одну дозу вакцини отримали 71 388 людей. Повністю щеплені – 112 139 людей.
Увага Стартував навчальний рік: як уберегти дитину та родину від сезонних застуд і грипу
Протягом доби працювали:
- 994 мобільні бригади;
- 2 959 пунктів щеплення;
- 347 центрів вакцинації.
Вакцинальна кампанія в Україні
Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:
- Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).
- Coronavac – 1 646 079.
- Comirnaty від Pfizer – 2 067 542.
- AstraZeneca – 551 436.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 089 146.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу