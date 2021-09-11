Так, за минулу добу одну дозу вакцини отримали 71 388 людей. Повністю щеплені – 112 139 людей.

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Протягом доби працювали:

  • 994 мобільні бригади;
  • 2 959 пунктів щеплення;
  • 347 центрів вакцинації.

Вакцинальна кампанія в Україні

Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

  • Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).
  • Coronavac – 1 646 079.
  • Comirnaty від Pfizer – 2 067 542.
  • AstraZeneca – 551 436.
  • Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.
  • Moderna – 1 089 146.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу