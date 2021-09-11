В Україні встановили новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу

В Україні за минулу добу зробили 183 527 щеплень від коронавірусу. Це новий рекорд щеплень, які зробилиза цей період.

Так, за минулу добу одну дозу вакцини отримали 71 388 людей. Повністю щеплені – 112 139 людей.

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Протягом доби працювали:

994 мобільні бригади;

2 959 пунктів щеплення;

347 центрів вакцинації.

Вакцинальна кампанія в Україні

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 5 860 642 людини, з них отримали одну дозу – 5 860 640 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 730 712 людей.Загалом проведено 10 591 352 щеплення.

Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1 646 079.

Comirnaty від Pfizer – 2 067 542.

AstraZeneca – 551 436.

Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 089 146.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу