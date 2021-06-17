В Україні втричі знизилася смертність від алкоголю

У 2020 році зменшилась щорічна смертність від алкоголю. Зареєстрували 9 715 смерті, які пов'язані з алкоголем, що в три рази менше в порівнянні з 2008-м роком, коли було зафiксовано 27 088 таких смертей.

Наскільки зменшилась смертність

Про це свідчить платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на дані Держстату. Якщо в піковому 2008 році через інтоксикацію та інші наслідки вживання алкоголю щодня йшло з життя в середньому по 74 людини, то тепер – по 26,5.

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Сумарно від основних причин, пов'язаних з алкоголем — захворювань, отруєнь, суїцидів – у 2008-2020 роках. померло 173 248 людей, з яких 80% (137 316) – чоловіки.

У першому кварталі цього року зловживання спиртним забрало життя 2 238 українських громадян.

Чому корисно знати про наслідки зловживання алкоголем

Джерело: ScinceAlert

Вчені кажуть, що для того, аби спонукати людей відмовитися від вживання алкоголю, достатньо наголошувати про наслідки алкогольної залежності.

У дослідженні учасники отримали три анкети для заповнення: 7995 людей заповнили перший, 4588 людей заповнили другий через три тижні, а 2687 людей закінчили опитування через три тижні після цього.

Учасників розділили на різні групи, яким показували різні рекламні оголошення і повідомлення про випивку. У порівнянні з контрольною групою, ефективною виявилась лише одна комбінація – телевізійна реклама, яка пов'язує випивку і рак.

Довідка: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання алкоголю може бути причиною до 7% передчасних смертей у всьому світі.