В Україні введуть електронний кабінет пацієнта: що це таке та для чого він потрібен
МОЗ анонсувало запровадження електронного кабінету пацієнта. Очільник МОЗ Максим Степанов пояснив, що це означає.
Завдяки цьому сервісу та його інтеграції з додатком "Дія", пацієнт зможе бачити власну електронну медичну карту. Про це під час брифінгу 5 січня розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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Окрім цього, це дозволить укладати декларації з лікарем онлайн і надавати йому доступ до власних даних.
Максим Степанов
“У кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані”.
Також Степанов нагадав, що МОЗ планує з часом позбутись паперових лікарняних та запровадити електронні.
Важливе з брифінгу Максима Степанова 5 січня
- Степанов закликав українців тестуватися на коронавірус з будь-якими симптомами ГРВІ, а не лише з типовими для COVID-19. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо він з якоїсь причини відмовляється проводити тест або видати направлення в лабораторію, потрібно звернутись на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 2019.
- Міністр охорони здоров'я запевнив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час локдауну не відповідає дійсності. Він оприлюднив перелік товарів, які точно можна буде придбати безперешкодно.
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