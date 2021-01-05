МОЗ анонсувало запровадження електронного кабінету пацієнта. Очільник МОЗ Максим Степанов пояснив, що це означає.

Завдяки цьому сервісу та його інтеграції з додатком "Дія", пацієнт зможе бачити власну електронну медичну карту. Про це під час брифінгу 5 січня розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Окрім цього, це дозволить укладати декларації з лікарем онлайн і надавати йому доступ до власних даних.

Максим Степанов “У кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані”.

Також Степанов нагадав, що МОЗ планує з часом позбутись паперових лікарняних та запровадити електронні.

Важливе з брифінгу Максима Степанова 5 січня