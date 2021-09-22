Уряд схвалив обов'язкову вакцинацію
Під час засідання Кабінет міністрів України підтримав відповідне доручення МОЗ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу заявив, що поки що навчання в закладах освіти, де працівники не встигли вакцинуватись, будуть працювати дистанційно.
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Додамо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що такий крок вже передбачений чинним законодавством.
Так, стаття 12 закону про захист від інфекційних хвороб передбачає що представники окремих професій, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб, підлягають обов'язковій вакцинації.
Ляшко зазначив, що законність обов'язкової вакцинації підтвердив і Європейський суд з прав людини.
Досі вакцинація проти коронавірусу в Україні не була обов'язковою для жодної з груп населення, лише рекомендованою.
Актуально про вакцинацію проти COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
- Всього від початку вакцинальної кампанії імунізовано проти коронавірусу 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 11 681 589 щеплень (і першою і другою дозами).
- Впродовж минулої доби щеплення отримали 116 005 людей.
- В уряді намагаються різними способами заохочувати українців робити щеплення. Зокрема, з 20 вересня в Україні запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, вакциновані українці зможуть відвідувати громадські заклади у жовтій та червоній зоні.
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