В Україні введуть обов'язкову вакцинацію освітян та чиновників, – Шмигаль

В Україні набуде чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, який передбачає вакцинацію проти коронавірусу освітян, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, їхніх структурних підрозділів та місцевих державних адміністрацій.

Уряд схвалив обов'язкову вакцинацію

Під час засідання Кабінет міністрів України підтримав відповідне доручення МОЗ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу заявив, що поки що навчання в закладах освіти, де працівники не встигли вакцинуватись, будуть працювати дистанційно.

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Додамо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що такий крок вже передбачений чинним законодавством.

Так, стаття 12 закону про захист від інфекційних хвороб передбачає що представники окремих професій, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб, підлягають обов'язковій вакцинації.

Дослівно зі статті закону:

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб.

У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт.

Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України.

Ляшко зазначив, що законність обов'язкової вакцинації підтвердив і Європейський суд з прав людини.

Досі вакцинація проти коронавірусу в Україні не була обов'язковою для жодної з груп населення, лише рекомендованою.

Актуально про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Всього від початку вакцинальної кампанії імунізовано проти коронавірусу 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 11 681 589 щеплень (і першою і другою дозами).

Загалом провели 11 681 589 щеплень (і першою і другою дозами). Впродовж минулої доби щеплення отримали 116 005 людей.

В уряді намагаються різними способами заохочувати українців робити щеплення. Зокрема, з 20 вересня в Україні запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, вакциновані українці зможуть відвідувати громадські заклади у жовтій та червоній зоні.

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