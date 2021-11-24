В Україні ввели посвідчення і нагрудний знак "Почесний донор України"

Відтепер в Україні офіційно можна буде отримати посвідчення "Почесного донора України". Воно безстрокове і дійсне по всій території України.

Відповідне рішення затвердив Кабінет міністрів України. Вже навіть оприлюднили вигляд нагрудного знака.

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Кабмін затвердив порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака “Почесний донор України”, зразків нагрудного знака “Почесний донор України” і посвідчення до нього. Прийнято з техніко-юридичними правками,

– йдеться в повідомленні.

У розпорядженні йдеться, що статус Почесного донора України надає право донорам користуватися пільгами, встановленими Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Хто зможе видавати нагрудний знак та посвідчення

Рішення про видачу посвідчення і вручення нагрудного знака "Почесний донор України" приймають:

керівники закладів охорони здоров'я/державних установ, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та міста Києва держадміністрацій.

Рішення про видачу посвідчення і вручення нагрудного знака "Почесний донор України" приймається впродовж 5 робочих днів з дня надходження відповідного клопотання.

Посвідчення і нагрудний знак можуть вручати керівники закладів охорони здоров'я/державних установ, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої

влади, а також структурних підрозділів з питань охорони здоров'я або довіреній особі донора (за довіреністю).



Як виглядає нагрудний знак "Почесний донор України" / Фото з телеграм-каналу "ГОНЧАРЕНКО"