В Україні вже 10 людей вакцинували від COVID-19
В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу COVID-19. Щеплення вже отримали 10 людей.
Джерело:24 канал
Про це під час брифінгу 24 лютого повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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За словами очільник МОЗ, 10 людей вже провакцинували у Черкасах. Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу Євгену Горенку, він працює з хворими на COVID-19.
Вакцинація вже пішла. Так, як ми і говорили, що вона одразу буде плановою. А не зробити одне щеплення і сказати, що ми розпочали,
– підкреслив Степанов.
"Вакцинація сьогодні розпочинається у 7 регіонах, повністю згідно з нашим затвердженим планом. Як ми і обіцяли – що в лютому ми розпочнемо", – додав урядовець.
Вакцинація в Україні: коротко
- 500 тисяч доз вакцини CoviShield прибули в Україну 23 лютого, їх передають у регіони. Під час першої хвилі щеплять майже 13 тисяч людей.
- Насамперед вакцинуватимуть медиків, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус. А також тих, хто перебуває у зоні критичного ризику.
- Загалом у 2021 році, згідно з Національним планом вакцинації проти COVID-19, мають намір вакцинувати близько 14 мільйонів українців:
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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