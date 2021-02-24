В Україні вже 10 людей вакцинували від COVID-19

Джерело:24 канал
В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу COVID-19. Щеплення вже отримали 10 людей.
Про це під час брифінгу 24 лютого повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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За словами очільник МОЗ, 10 людей вже провакцинували у Черкасах. Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу Євгену Горенку, він працює з хворими на COVID-19.
Вакцинація вже пішла. Так, як ми і говорили, що вона одразу буде плановою. А не зробити одне щеплення і сказати, що ми розпочали,
– підкреслив Степанов.
"Вакцинація сьогодні розпочинається у 7 регіонах, повністю згідно з нашим затвердженим планом. Як ми і обіцяли – що в лютому ми розпочнемо", – додав урядовець.Довідка. Перше щеплення зробили вакциною CoviShield, яку виробляє Інститут сироватки Індії. Розробила її британсько-шведська компанія AstraZeneca з Оксфордським університетом.
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу