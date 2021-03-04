В Україні вже понад 9 тисяч людей отримали щеплення проти COVID-19: статистика

За минулу добу, 3 березня, 2 680 осіб отримали щеплення вакциною CoviShield (AstraZeneca) проти COVID-19.

​​Загалом від початку кампанії масової вакцинації, яка стартувала в Україні 24 лютого, 9 568 людей вакцинувалися. Наразі всі вони отримали лише першу дозу вакцини.

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Кількість щеплень, проведених у регіонах 3 березня

Вінницька область — 60 щеплень;

Волинська область - 90 щеплень;

Дніпропетровська область - 350 щеплень;

Донецька область - 220 щеплень;

Житомирська область — 50 щеплень;

Закарпатська область - 30 щеплень;

Запорізька область - 50 щеплень;

Івано-Франківська область - 54 щеплень;

Київська область — 310 щеплень;

Кіровоградська область - 80 щеплень;

Луганська область - 80 щеплень;

Львівська область - 60 щеплень;

м. Київ - 90 щеплень;

Миколаївська область - 120 щеплень;

Одеська область - 100 щеплень;

Полтавська область - 70 щеплень;

Рівненська область - 200 щеплень;

Сумська область -40 щеплень;

Тернопільська область - 228 щеплень;

Харківська область - 60 щеплень;

Херсонська область - 50 щеплень;

Хмельницька область - 88 щеплень;

Черкаська область — 60 щеплень;

Чернівецька область - 40 щеплень;

Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області (840 щеплень).

До слова, національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців. У чергу на вакцинацію від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контакт-центр МОЗ вже записалися 100 тисяч людей.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca (Covishield) є одною з кращих у світі. Президент нагадав, що до України прибули 500 тисяч доз цих ліків.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал