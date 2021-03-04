В Україні вже понад 9 тисяч людей отримали щеплення проти COVID-19: статистика

Джерело:Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
За минулу добу, 3 березня, 2 680 осіб отримали щеплення вакциною CoviShield (AstraZeneca) проти COVID-19.
Загалом від початку кампанії масової вакцинації, яка стартувала в Україні 24 лютого, 9 568 людей вакцинувалися. Наразі всі вони отримали лише першу дозу вакцини.
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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області (840 щеплень).
До слова, національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців. У чергу на вакцинацію від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контакт-центр МОЗ вже записалися 100 тисяч людей.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca (Covishield) є одною з кращих у світі. Президент нагадав, що до України прибули 500 тисяч доз цих ліків.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал